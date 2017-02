Oscar 2017: La La Land es favorita y hasta las matemáticas la dan como ganadora

La 89ª edición de los Premios Oscar están a la vuelta de la esquina y las quinielas dan de ganadora a 'La ciudad de las estrellas (La La Land)' como principal favorita. Sus 14 nominaciones y el haber ganado prácticamente todos los premios clave hacen de ella una triunfadora muy predecible. ¿Pero, qué dicen las matemáticas sobre esto? Pues lo mismo que el resto de los mortales, la estadística confirma que la cinta de Damien Chazelle es la que más probabilidades tiene de lograr la victoria.

Ha sido Ben Zauzmer, de The Hollywood Reporter, quien ha mostrado los números de ocho de las categorías (Mejor película, Mejor dirección, Mejor actor, Mejor actriz, Mejor actor de reparto, Mejor actriz de reparto, Mejor guion original y Mejor guion adaptado). Y los números dan las razón a las quinielas, aunque sólo en parte, porque sólo le dan la victoria, casi segura, en tres de las ocho categorías.

Según los números, 'La ciudad de las estrellas (La Land)' tiene, prácticamente, asegurados los Oscar a mejor película, mejor director y mejor actriz. En la sección principal tiene un 58,9% de probabilidades, le sigue, muy de lejos, 'Figuras ocultas' como segunda opción, el biopic protagonizado por Taraji P. Henson tiene un 11,2%. En la categoría de mejor dirección, la cosa parece estar aún más clara, Damien Chazelle tiene un 86% de posibilidades de alzarse con la victoria, la segunda opción sería Kenneth Lonergan por 'Mánchester frente al mar', que tiene un 4,7%.

Sin embargo, en otras categorías la cosa no está tan clara. En mejor actor, Casey Affleck tiene un 49,5% de posibilidades de alzarse con la estatuilla, seguido muy de cerca por Denzel Washington con un 29,5%. No es mucha la diferencia y no sorprendería que el protagonista de 'Fences' le arrabatase el premio al de 'Mánchester frente al mar', su victoria en los SAG Awards y el fuerte boicot que está sufriendo el hermano de Ben Affleck son factores clave. En mejor actriz la cosa parece estar más clara, Emma Stone tiene un 67,8% de probabilidades de ganar, seguida por Isabelle Huppert que tiene un 15,8% de opciones. Pese a que la actriz de 'La ciudad de las estrellas (La La Land)' parece clara favorita, no sería del todo sorpresa que la veterana protagonista de 'Elle' ganase.

En mejor actor y actriz de reparto, no todo está tan claro en una de las categorías. La estadística da ganador a Mahershala Ali por 'Moonlight' con un 55,3% de posibilidades, pero Dev Patel por 'Lion' le pisa los talones al ser segundo con un 21,8%. Por otro lado, Viola Davis hace "un Patricia Arquette" al ser la clara favorita con un 83,6% de posibilidades de ganar, Michelle Williams se queda muy atrás como segunda con un 4,9%.

En cuestión de guion, en la categoría a mejor guion original es 'Mánchester frente al mar' la principal favorita con un 42,8% de apoyo, aunque le sigue muy de cerca 'La ciudad de las estrellas (La La Land)' con un 40,5% de opciones, esto hace de esta sección la que más dudas genera. En guion adaptado, la que tiene mayores posibilidades de ganar es 'Moonlight' con un 49,2% de votos frente a la segunda, 'Lion', que tiene un 21,6%.

Los números dan tres premios al popular musical. Eso sí, sólo es estadística, todo puede ocurrir en los premios. De hecho, esto sólo es una primera parte del análisis, puesto que Zauzner prepara dos tandas más en las que se sabrá, según las matemáticas, cuántos galardones se llevaron el filme protagonizado por Emma Stone y Ryan Gosling.

