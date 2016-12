Okupa: Tinelli tendría que abandonar el edificio de Ideas del Sur

Entre otras cosas, esto los pondría en la obligación de buscar un nuevo estudio para la versión 2017 del programa más exitoso de los últimos años. Y como el conductor todavía no confirmó si ocupará la pantalla del Trece una, dos o tres veces por semana, todo parece indicar que perderá la localía.





Según cuentan en los pasillos de la productora, el plan es mudarse a los estudios de El Trece o intentar montar todo en alguno de los estudios ubicados en Palermo.





Por ahora, Marcelo Hugo no hizo declaraciones con respecto al tema. Pero cuentan que no le cayó nada bien la noticia. Y no es para menos.









Fuente: quepasasalta