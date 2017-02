Nole avisó: la esposa de Djokovic se olvidó que estaban en vivo y zafó por poco

El serbio Novak Djokovic transmitió por Facebook Live una de sus sesiones de entrenamiento, en la que su esposa, Jelena Ristic, hizo de camarógrafa con su teléfono móvil, durante los 12 minutos que aparecieron publicados en su cuenta oficial.

Sin embargo, en los últimos 30 segundos del video, se produjo una situación un tanto extraña e incómoda, ya que la mujer de 30 años decidió reprenderlo por sus malos modales sin darse cuenta que aún estaban saliendo en vivo.

Al finalizar su agotadora sesión de entrenamiento, el ex número uno del mundo quiso hablarle a sus fans directamente y fue por eso que dejó de elongar y se acercó a la cámara.

"Gracias a todos por mirar, espero que lo hayan disfrutado", comentó el serbio, y luego se detuvo para quitarle el celular de la mano a su esposa: "No, me gusta acercarme a la cámara para que me sientan más íntimo, más amigable", bromeó.

Cuando el deportista intentó continuar con su mensaje, Jelena le arrebató el móvil, y le preguntó: "¿Dónde están tus modales, eh?", e ironizó: "Gracias, amor, gracias. ¿No es la forma correcta de decirlo?", sin darse cuenta que aún seguía grabando.





