Noche de hockey: la primera fecha del Apertura se completará este viernes

La primera fecha del Apertura de hockey sobre patines masculino tendrá acción en la noche del viernes. Fueron programados cinco partidos que comenzarán, desde las 21.45, en las canchas de SEC, Unión (local Valenciano), Banco Hispano, Estudiantil y Concepción.

Los partidos que le darán continuidad a la primera jornada serán Sec vs. Olimpia, Valenciano vs. Media Agua, Banco Hispano vs. Bancaria, Estudiantil vs. Aberastain y Concepción vs. Caucetera. El equipo que cumplirá con fecha libre será Huarpes.

Sólo quedará pendiente la programación de Sarmiento vs. Colón. La dirigencia del Merengue había anunciado la baja del hockey sobre patines pero luego de algunas negociaciones decidieron seguir participando.

La primera fecha comenzó el miércoles con Social 9-4 Lomas; B° Rivadavia 2-2 Unión y UVT 4-4 Richet.