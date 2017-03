Noche de estreno: tres partidos abrirán el torneo Apertura de hockey sobre patines

El torneo Apertura de hockey sobre patines tendrá este miércoles su noche inaugural. El campeonato comenzará, desde las 21.45, en los escenarios de UVT, Social, Barrio Rivadavia y Sarmiento.

UVT será local de Richet Zapata, Barrio Rivadavia recibirá a Unión y Social jugará en casa ante Lomas de Rivadavia en los tres partidos confirmados del miércoles. La incógnita estará centrada en lo que suceda con Sarmiento vs. Colón. El Merengue manifestó que dejaba de participar en todas las categorías del hockey pero aún no ingresó la nota en la Federación Sanjuanina de Patín.

La primera fecha se completará el viernes, también desde las 21.45, con SEC vs. Olimpia, Concepción vs. Caucetera, Estudiantil vs. Aberastain, Banco Hispano vs. Bancaria y Valenciano vs. Media Agua (cancha de Unión). Huarpes cumplirá con fecha libre.