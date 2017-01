No incluyeron a las Islas Malvinas en un mapa de la Argentina y se armó la polémica

Arrancó el 2017 y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación lo comenzó con un desliz resonante. Es que tanto en su cuenta oficial de Twitter como en la de su titular, Carolina Stanley, se publicó un mensaje de "Feliz año nuevo" acompañado por la imagen de un mapa de la Argentina en el que no aparecen las Islas Malvinas.

"Que el 2017 nos encuentre juntos, construyendo un país con más inclusión e igualdad de oportunidades para todos", fue el mensaje publicado en la cuenta de la ministra, mientras que en la imagen se ve la eliminación de las Malvinas, las Islas del Atlántico Sur y la Antártida Argentina.

"Habría que ver si la gobernadora de Tierra del Fuego Rosana Bertone está contenta con la mutilación de su propio territorio por parte del Gobierno. Carolina Stanley no es una maestra que se equivocó con un mapa. Está poniendo en riesgo nuestro reclamo territorial con un mapa incompleto ¿Alguien se imagina si un ministro de Gran Bretaña llegara a no poner en un mapa a Escocia, Gales o Irlanda del Norte como parte del Reino Unido? No duraría ni un segundo en su silla", reclamó al canal C5N Alicia Castro, quien fuera embajadora argentina en Londres durante cuatro años.

argentina.jpg

La publicación de Twitter generó un repudio inmediato en la red social por parte de varias organizaciones de apoyo a ex combatientes de la guerra de Malvinas.

Además, el desliz aparece apenas una semana después de que la líder de la Coalición Cívica ARI, Elisa Carrió, advirtiera que se podría llegar a un juicio político en caso de que la declaración conjunta sobre Malvinas presentada por los gobiernos de Argentina e Inglaterra en septiembre no se sometiera a debate en el Congreso de la Nación.

La gran polémica de la declaración radica en la política de ambas partes respecto a la pesca y los hidrocarburos. Según el propio informe, ambos países acordaron adoptar "las medidas apropiadas" para remover "todos los obstáculos que limitan al crecimiento económico y el desarrollo sustentable" de las Islas, incluyendo lo referido a "comercio, pesca, navegación e hidrocarburos".

Según los ex combatientes y los detractores más fervientes a la declaración, ese acuerdo para "adoptar las medidas apropiadas" no brindan ningún tipo de beneficio económico para la Argentina y tampoco ayudan en la lucha por la soberanía de la región.

"El acuerdo que ha hecho la cancillería argentina el 13 de septiembre es violatorio de la ley de hidrocarburos y su modificatoria, que imponen severas sanciones penales a quienes exploten o exploren hidrocarburos en la Islas Malvinas, mientras sea un territorio en disputa por su soberanía", advirtió Castro.

Fuente: Infobae