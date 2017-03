No hubo acuerdo entre AFA y Agremiados y continúa el paro de los jugadores

El Secretario General de Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA), Sergio Marchi, afirmó este viernes por la noche que el gremio "ratifica el paro", y agregó que "lo único que queremos es que los clubes paguen".

"No hay solución. La situación está peor que ayer. El Ministerio de Trabajo parece una dependencia de la AFA. Ratificamos que no se jugará el fin de semana, se retendrá tareas y no prestaremos servicios", sentenció Marchi a la salida del organismo en donde estuvieron reunidos Agremiados y AFA.

El gremialista y exjugador de San Lorenzo, comentó que "no hubo ninguna propuesta" de parte de la AFA, y señaló que los clubes deudores no tienen el dinero para cumplir con las cuentas.

"El ministerio sabía desde hacía 60 días esta situación y en vez de presionar al empleador para que pague y sancione, exige a los futbolistas", enfatizó Marchi.