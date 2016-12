Nicole Neumann encantó a su bailarín que quiere tener sexo con ella

Jorge Moliniers es gay, sin embargo insiste con que también le gustan las mujeres. Ahora se despachó con declaraciones explosivas sobre su partenaire de Nicole Neumann.

Mientras asechan los rumores de crisis conyugal entre Nicole y Fabián "Poroto" Cubero, el paraguayo pareció propiciar los celos del defensor de Vélez al halagar a la modelo. "Tendría sexo con Nicole, obvio", dijo.

Si bien Jorge está de novio con el jefe de coach Hugo Ávila, explicó que sus dichos no serían un problema: "Nosotros sabemos que nos amamos, y sabemos que esto no va a pasar. Somos open mind, pero no somos una pareja abierta. Tenemos claro un montón de cosas, sabemos que no va a pasar. No hay permitidos en la pareja, nunca".

Luego, Moliniers descartó la posibilidad de concretar con Neumann: "No creo que pasemos a ese nivel, si pasamos a ese nivel estamos fritos".

"Me gustan las mujeres. Yo creo que a ella no le gusto, me mira como a un cachorrito, no como un hombre. Yo soy gay y todo, pero me encantan las mujeres, me encanta mirar una chica linda, se me va la mirada", cerró.