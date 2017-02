Netflix se quedó con el nuevo proyecto de Scorsese y Robert De Niro copy

La plataforma de contenidos audiovisuales Netflix se quedó con los derechos de "The Irishman", un ambicioso proyecto que vuelve a reunir al director Martin Scorsese y al actor Robert De Niro, y que además se estima que contará en su elenco con Al Pacino y Joe Pesci.El acuerdo con Netflix se produjo luego de que el estudio Paramount Pictures desistiera de hacerse cargo de la distribución del filme, a raíz de su elevado presupuesto, calculado en 100 millones de dólares, se informó en el sitio especializado IndieWire."La película de Scorsese es arriesgada y Paramount no está en posición de asumir riesgos", dijo un directivo, tras la reciente salida del presidente de la compañía, Brad Grey.El filme cuenta con el guión de Steve Zaillian y está basado en la novela "I heard you paint houses", de Charles Brandt, que narra la vida de Frank "The Irishman" Sheeran, un mafioso que se cree que estuvo involucrado en la muerte del sindicalista Jimmy Hoffa.Se tratará de la novena colaboración entre Scorsese y De Niro, en tanto que, de confirmarse su presencia, sería la primera vez que Al Pacino se ponga a las órdenes del director de "Taxi Driver" y "Good Fellas", entre otras recordadas producciones., indicó la agencia española Efe.