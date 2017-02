Nazarena Vélez habló sobre Pablo Melillo: "En la intimidad es un dos"

Nazarena Vélez lanzó una picante frase sobre su pareja Pablo Melillo en medio de una entrevista, que luego tuvo explicación. "Mi novio en la intimidad es un dos", aseguró sin piedad.





"Es malísimo. De uno al diez dos, es dos", agregó, y luego amplió la declaración. "¿Ustedes se piensan que puedo decir diez? La mujer que se sienta en un móvil y dice 'mi pareja es un diez', ¡es una estúpida! ¡Se lo van a agarrar! ¡Hay que tirarlo abajo!", afirmó en una entrevista en vivo el programa Me gusta la tarde.





Además dijo que no iba a hablar de esos temas para cuidar a los menores. "Seguramente está en el hotel viendo la televisión con sus hijos, sus trillizos, y Thiago también, en casa debe estar prendido al programa. Hablar de esto cuando hay nenes de 11 años", comentó, y luego expresó que Melillo es un "sol".





"Se lo dije a Pablo y a mis amigos. Yo hoy no estoy un minuto con alguien que no hace bien, no pierdo el tiempo. La vida es hoy. Si esa persona no me completa, prefiero estar sola", reflexionó.