Nazarena Vélez blanqueó su nuevo romance y se armó

Nazarena Vélez está en pareja hace algunas semanas con Pablo Melillo, un empresario de 41 años dueño de una cadena de restaurantes y corredor de autos, con quien pasó el Año Nuevo en Punta del Este.

El romance venía bien entonces ambos decidieron blanquearlo y ahí llegó el escándalo cuando la ex de Melillo, Verónica, habló en "Los Ángeles de la Mañana".

"Él me dice que se conocen desde la inauguración de Negroni, que es conocida de la hermana. Que no pasaba nada, que recién pasó en Punta del Este, cosa que no le creo nada. Para mí pasaba desde antes", comenzó diciendo y agregó: "Después le pregunté si estaba tan enamorado como se decía en todos lados y me dijo que no está con ella, que no está enamorado, que no tiene nada, que sí estuvo con ella en Punta del Este, pero que nada más. Punto. Que él está solo", contó.

"Le pregunté yo si había valido la pena, me dijo que no, que la estaba pasando muy mal con esto, que no le estaba gustando nada. Ya está, a mí me admitió, básicamente, que fue un polvo para Año Nuevo. Quería saber desde cuándo estaban porque yo también estaba involucrada cuando ellos empezaron a salir", agregó.