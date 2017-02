Nace el amor: "Me atrapó que Silvina es una mina muy sencilla, de barrio, como yo"

El Polaco y Silvina Luna viven su romance a pleno en el verano de Carlos Paz. Felices por el momento que viven, compartieron fotos juntos con sus seguidores y, en una entrevista con la revista Pronto, el cantante se refirió a la relación que hoy tiene con la actriz.

"¿Encontraste el amor?", indagó el periodista. "Uy, ¡qué pregunta! Estoy bien, sí. La estoy conociendo a Silvi y estoy muy contento. Hacía bastante que no conocía una mujer", se sinceró el cantante. "Llevaba un tiempo largo soltero, no saquemos cuentas. Siempre tuve idas y venidas con Valeria Aquino, la mamá de mi hija Alma. Es la primera vez que pienso en volver a apostar de nuevo al amor", afirmó.

Arrancando la segunda función a sala llena #abracadabra #Repost @pedroalfonsoo with @repostapp ・・・ @silvinalunaoficial Una foto publicada por LUNA (@silvinalunaoficial) el 31 de Ene de 2017 a la(s) 7:48 PST



"No pensaba en conocer a una chica; simplemente quería divertirme y vivir mi vida. Pero se cruzó Silvina y todo cambió. Soy re enamoradizo y noviero, me cuesta mucho estar solo. Soy un enamoradizo zarpado, ¡un boludo!", contó.

"Me atrapó que ella es una mina muy sencilla. Es muy parecida a mí. Sil es re de barrio y con unos principios terribles. Hasta somos del mismo signo: géminis. No estoy muy inmiscuido en la astrología, pero es una tema que me interesa. Veo que con Silvina tenemos cosas parecidas, que se asemejan. Podemos hablar de cualquier tema y es muy madura. No es una nenita, es una chica grande".

"Es la primera vez en mi vida que estoy con una chica más grande que yo. Está bueno. Nos llevamos bien, nos cagamos de risa juntos", contó sobre el romance.

Genio @jorgesandovaldesigner Una foto publicada por LUNA (@silvinalunaoficial) el 28 de Ene de 2017 a la(s) 5:34 PST



A la hora de hablar de la foto con Silvina que subió a su Instagram, para unas horas después borrarla, prefirió mantener prudencia. "No sé qué paso en mi cuenta, se me borro. Si la subí, por algo fue. Ya está, es así", dijo, y ante la duda de si la había eliminado la foto por pedido de su ex Valeria Aquino, dio una elíptica respuesta. "Soy una persona muy respetuosa de toda la gente que me rodea y no quiero ahondar en eso. Ya va a llegar el momento para todos. Esto es paso a paso".