Murray arrancó con el pie derecho en Australia

El tenista británico Andy Murray, número uno mundial, se clasificó para la segunda ronda del Abierto de Australia al imponerse al ucraniano Illya Marchenko (N.95) en tres difíciles sets por 7-5, 7-6 (7/5), 6-2, este lunes en Melbourne.

Pero la principal sorpresa del día fue la derrota de la rumana Simona Halep, cuarta cabeza de serie, ante la estadounidense Shelby Rogers, 52ª del mundo, por 6-3, 6-1.

Murray, que luchará por lograr su primer título en el Abierto de Australia tras haber perdido cinco finales -cuatro de ellas contra su gran rival Novak Djokovic-, se enfrentará en la segunda ronda al ruso Andrey Rublev (N.152).

El partido, de dos horas y 46 minutos de duración, fue una dura lucha física con altas temperaturas para la primera raqueta del circuito, que empezó dubitativo con tres dobles faltas y un error no forzado que le valió perder su primer saque.

Tras varios sobresaltos, logró tomar el control del partido para hacerse con esta primera costosa victoria.

"Con toda honestidad, no ha sido mi mejor partido", reconoció después. "Las condiciones fueron bastante diferentes de las del entrenamiento" cuando "hacía fresco y estaba nublado", explicó.

"No he sacado bien y tampoco me he movido muy bien", admitió.