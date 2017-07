Tras su exabrupto, Johnny Depp tuvo que pedirle perdón a Donald Trump

El actor estadounidense Johnny Deep se disculpó públicamemente por haber sugerido el pasado jueves la posibilidad de asesinar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una participación en el festival de música de Glastonbury, en el Reino Unido.





"Lamento el chiste de mal gusto que intenté hacer sobre el presidente Trump. No salió como quería, no tuve mala intención. Sólo estaba tratando de divertir y no quería dañar a nadie", escribió el actor en un comunicado enviado a la revista People, informa la agencia DPA.





En tanto, voceros de la Casa Blanca habían manifestado su preocupación por los dichos del actor de "Piratas del Caribe" y lamentaron que esas declaraciones no hayan provocado un escándalo mayúsculo.

La Polémica Pregunta De Johnny Depp En El Festival De Glastonbury Wochit en Español



"El Presidente dejó en claro que deberíamos denunciar la violencia en todas sus formas. Y creo que si todos vamos a cumplir con esa norma, entonces deberíamos estar de acuerdo en que la norma debería ser convocada universalmente", dijo el portavoz del Gobierno Sean Spicer.





Sin embargo, no es la primera vez que algún famoso se manifiesta en este sentido, ya que la comediante Kathy Griffin perdió su trabajo en la CNN por publicar una foto con la cabeza ensangrentada de Trump en su mano, mientras que el rapero Snoop Dogg introdujo una escena en donde el Presidente era asesinado, en el video de su tema "Badbadnotgood".

Kathy Griffin.jpg Kathy Griffin y la cabeza de Trump



Depp había subido al escenario el pasado jueves invitado por el cantante Kris Kristofferson para entonar juntos "Sunday morning", en el marco del famoso festival de Glastonbury.





"Es solo una pregunta, no estoy insinuando nada. ¿Cuándo fue la última vez que un actor asesinó a un presidente?", preguntó a la audiencia, esa noche, en una posible referencia al actor John Wilkes Booth, que asesinó a Abraham Lincoln en 1865.





Y añadió: "Ahora quiero aclarar que no soy un actor. Me gano la vida mintiendo. Sin embargo, ha pasado un tiempo y tal vez ha llegado el momento".