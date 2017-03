Testigos de Jehová emprenden una campaña mundial para evitar que prohíban su obra en Rusia

NUEVA YORK (Estados Unidos). Las actividades de los testigos de Jehová de Rusia podrían quedar prohibidas muy pronto. Ante esta amenaza, los Testigos han organizado una campaña mundial para escribir cartas y pedir ayuda directamente al Kremlin (el gobierno central de la Federación de Rusia) y a altos funcionarios del Tribunal Supremo de ese país. El Cuerpo Gobernante de los Testigos de Jehová está invitando a los más de 8.000.000 de Testigos de todo el mundo a participar.

El 15 de marzo de 2017, el Ministerio de Justicia ruso presentó una solicitud ante el Tribunal Supremo de la Federación de Rusia para declarar extremista y disolver el Centro Administrativo de los Testigos de Jehová de Rusia. Con esta demanda también pretende prohibir las actividades del Centro Administrativo. Si el Tribunal Supremo apoya esta solicitud, se cerrará la sucursal de los Testigos en Rusia, ubicada cerca de San Petersburgo. Luego, las casi 400 entidades religiosas locales que están registradas en el país serían disueltas y, como consecuencia, se prohibirían los servicios religiosos de las más de 2.300 congregaciones de los testigos de Jehová. Además, el Estado podría confiscar los bienes de la sucursal, así como todas las propiedades que usan los Testigos para reunirse. Finalmente, testigos de Jehová de todo el país podrían ser acusados y procesados judicialmente tan solo por realizar sus actividades religiosas. Se espera que el Tribunal Supremo tome una decisión el 5 de abril.

"El Cuerpo Gobernante de los Testigos de Jehová quiere dirigir la atención a esta situación tan crítica", dice David Semonian, un portavoz de la central mundial de los Testigos. "Tomar acción judicial contra ciudadanos pacíficos que respetan la ley y tratarlos como terroristas es claramente una aplicación indebida de las leyes contra el extremismo. Dicha acción se fundamenta totalmente en acusaciones falsas".

Los testigos de Jehová ya han hecho campañas mundiales como esta. Hace unos veinte años, escribieron cartas para defender a los Testigos de Rusia, pues algunos miembros del gobierno de aquella época estaban llevando a cabo una campaña de difamación contra ellos. También han escrito cartas para instar a los gobiernos de otros países, como Corea, Jordania y Malaui, a dejar de perseguir a los Testigos.

"Leer la Biblia, cantar y orar con otros hermanos en la fe no es ningún delito —añade David Semonian—. Esperamos que todas las cartas que se envíen durante esta campaña mundial muevan a las autoridades rusas a detener este ataque injustificado contra nuestros hermanos".

A continuación podrás leer una de las cartas:

Buenos aires, 25 de marzo 2017





Presidencia de La Nación

At. Sr. Presidente Vladímir Vladimírovich Putin

Calle Ilyinka, 23

Federación de Rusia

103132





Excelentísimo Sr. Presidente:



Me dirijo a usted mediante la presente para solicitar a modo de súplica, su intervención como la máxima autoridad que existe en Rusia, en la demanda que se les está realizando a los Testigos de Jehová de vuestra Nación.



Mi solicitud es en base a qué las imputaciones que están considerando para disolver su organización son falsas, y quizás usted no esté enterado del daño que les van a ocasionar a personas que solo buscan y aman la paz, que son ciudadanos ejemplares, que tienen en alta estima el obedecer a su gobierno, pero que sobre todas las cosas su interés sincero es adorar a Dios y leer su palabra la Biblia.



Las actividades y publicaciones de los Testigos de Jehová fomentan el amor a Dios, al prójimo y a la familia, así como el respeto al gobierno. Soy Testigo de Jehová desde hace 27 años y le prometo que no hay absolutamente nada extremista ni criminal en ninguna de las publicaciones que compartimos con nuestros queridos vecinos.



Sr. Presidente con los máximos honores que a usted lo distinguen, apelando a los atributos que lo hacen una persona Respetada, Líder de una Gran Nación, sabiendo y teniendo en alta estima que es muy religioso, que respeta los santos escritos, que ora Dios y que lee la Biblia, estoy segura que va a honrar el Nombre de Dios y el de su Hijo Cristo Jesús "El Hombre más grande de todos los tiempos", al poner en práctica sus palabras citadas en Mateo 25:34 al 40. Hacer el bien a sus hermanos los más "pequeños".



Infinitamente agradecida por dar atención a esta suplica en favor de mis queridos hermanos y amigos de Rusia, le saluda muy atentamente, deseándole prosperidad y paz en todos sus caminos a usted y a todo el pueblo ruso, una humilde ciudadana Argentina.