Terremoto en México: las tareas de rescate de Frida Sofía emocionan al mundo

Sin embargo, no hay alumnas con ese nombre registradas en la escuela y ningún padre reclama por una niña con esa identidad. Es un misterio quién es realmente la pequeña atrapada. Además, primero se dijo que tenía 8 años, y ahora creen que tiene 12. No está claro si ella no puede expresarse con claridad o si los rescatistas no han podido comprender sus palabras.





"Tuvimos que cambiar la estrategia para hacer unos cortes, toda vez que el tiempo se nos viene encima, y esperemos que en poco tiempo podamos estar rescatando a la niña y a quienes estén con ella", apuntó el militar. "Ya estamos muy cerca de llegar al rescate", enfatizó.



Detalló que los trabajadores ahora están tratando de llegar a la menor desde arriba después de romper una losa, si bien se mantiene otro acceso desde donde también procuran alcanzarla. "Todo indica que el corte que hicimos en la losa es lo que nos va a dar acceso de forma inmediata", abundó.



Precisó que los rescatistas están unos tres metros y medio por encima de Frida, quien se encuentra bajo una mesa de granito "y todo indica que eso le salvó la vida".

El oficial indicó que no se ha tenido contacto visual con la niña, sino solo infrarrojo y acústico "con la voz de ella".



Destacó que los trabajos para rescatar a la menor, de quien dijo que se le calcula una edad de 12 años, así como a los demás sobrevivientes no se van a detener ya que las víctimas pasan en este momento su segunda noche bajo los escombros y el tiempo apremia para poder sacarlas con vida.