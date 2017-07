Era en la jerga de la diplomacia y los negocios un win-win.

Como ambas delegaciones tienen la instrucción de acordar la audiencia, no se descarta que Macri y May desayunen antes de iniciar la última jornada del G20. Para ambos mandatarios sería comodísimo y no habría costo protocolar: están alojados en el mismo lugar y los dos van al mismo sitio cuando termine la audiencia.