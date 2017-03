Perdió un bebé, quedó nuevamente embarazada pero su hijo tiene cáncer terminal

Thomas nació el 28 de noviembre. Tan sólo 11 semanas después Blanksby descubrió que volvería a perder a un hijo.

"La ironía de la vida ha golpeado a mi familia tan duro y ya nada tiene sentido", escribió Blanksby el 4 de marzo en su sitio web. "Se siente como ayer cuando escribí acerca de dar a luz a nuestro 'Rainbow Baby' Thomas y aquí estoy escribiendo acerca de su muerte inminente".

En su Instagram, la mujer publica fotos de sus hijos, que reconoce como los últimos recuerdos que tendrá con su recién nacido. Particularmente, destaca el amor que siente su hijo mayor, William, por su hermanito.

Pese a que Blanksby agradece tener a su hijo junto a ella todos los días, a veces no puede con el dolor que causa la anticipación de su muerte.

"Ni siquiera puedo comenzar a describir el dolor que siento cada vez que miro su preciosa cara. Mi corazón quiebra por cada gran sonrisa que me da porque sé cuánto lo voy a extrañar cuando se haya ido, y cuando piensas que mi corazón no puede soportarlo más, se rompe aún más cuando me da su mirada mendicante sufriendo del dolor", escribe en su blog.

Blanksby desconoce cuánto tiempo durará con vida su hijo, pero insiste que intentará crear la mayor cantidad de memorias junto a él posibles. Una página de recaudación en GoFundMe fue subida por sus amigos para aliviar el sufrimiento de la familia, donde especifican que Thomas se sometió a una intervención quirúrgica para remover su riñón antes de que los doctores determinen de que su enfermedad era terminal.

"Ver a mis dos hijos juntos es un sueño hecho realidad. Ser una familia de cuatro siempre ha sido parte de mi ensoñación. Ahora es mi realidad y está atrapada en esta pesadilla en la que no debería estar ninguna familia".

