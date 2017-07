Maduro denunció un ataque aéreo terrorista contra la sede del Tribunal Supremo de Justicia

"Inmediatamente se activaron todo el plan detección y defensa aérea, esta persona lanzó unas granadas que una no explotó, había en el TSJ una actividad social pudieron haber ocasionado varias decenas de muertos, o heridos, una tragedia. Dispararon desde el helicóptero, contra oficinas del Tribunal Supremo y luego sobrevolaron el edificio del Ministerio del Interior", dijo Maduro.

"Este es el tipo de escalada armada que he venido denunciando, este es el tipo de goteo que yo he venido denunciado. Las Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana, he activado toda para defender el derecho a la tranquilidad, tengan la seguridad que más temprano que tarde vamos a capturar el helicóptero y a los que han hecho este ataque terrorista armada contra las instituciones del país".

Por el momento no hay reporte de personas heridas.

Disturbios en la Asamblea este martes

Hoy se produjo un disturbio en la Asamblea Nacional. El incidente ocurrió cuando varios diputados presenciaron a miembros de la Guardia Nacional entrando al palacio federal legislativo con cajas marcadas con el logotipo del Consejo Nacional Electoral.

Así lo informó horas después el presidente de la Asamblea, el opositor Julio Borges. Borges agregó que ese ingreso de la GNB causó alarma porque es algo irregular, hubo choques entre entre diputados y la Guardia Nacional y resultaron agredidas dos diputadas mujeres, presuntamente, por uniformados.

"Se presentan acá los colectivos en la puerta, empiezan a disparar contra el palacio y contra los diputados. Que sepa bien el Gobierno: esto que pasó hoy a nosotros no nos amilana, esto que sucedió hoy a nosotros lo que nos da es más fuerza para seguir luchando por un país democrático y libre y esto que pasó hoy se llama Nicolás Maduro. El mismo Nicolás Maduro que el día de hoy dijo que si no sirven los votos, sirve la violencia, si no sirven los votos sirven las balas y es lo que pasó hoy en el Parlamento. Nosotros llegamos acá por el voto de 14 millones de venezolanos y llegamos acá con el compromiso de defender el Parlamento, de defender la Constitución, de defender la democracia y nadie nos va a sacar de esa realidad".

Borges hacía referencia a estas declaraciones del presidente Maduro: "Alerta pueblo, alerta. Vamos a dar un combate en paz. Nosotros sí sabemos lo que queremos. Nosotros somos la paz. Nosotros somos la única opción de paz que tiene Venezuela y yo se lo digo al mundo, escuchen esto, escuchen esto. Yo se lo digo al mundo y aspiro a que el mundo escuche después de 90 días de violencia, de destrucción y de muerte: si Venezuela fuera sumida en el caos y la violencia, y fuera destruida la revolución bolivariana nosotros iríamos al combate, nosotros jamás nos rendiríamos y lo que no se pudo con los votos lo haríamos con las armas. Liberaríamos nuestra patria con las armas."

El incidente provocó la suspensión de la sesión en la Asamblea Nacional.

Rodríguez Torres vs. Gobierno

Otra voz del chavismo contraria a la Asamblea Nacional Constituyente recibe los ataques del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Miguel Rodríguez Torres, exministro de Interior, Justicia y Paz, salió a defenderse de las acusaciones de 'traidor y colaborador con Estados Unidos" que le llegan desde el oficialismo

(Fuente: CNN Español)