Macri llamó a "recomponer el orden democrático en Venezuela"

"El presidente hizo un llamamiento a recomponer el orden democrático en Venezuela y manifestó su preocupación por la disolución de la Asamblea Nacional decidida por el Tribunal Supremo de Justicia de ese país", informó oficialmente la Casa de Gobierno.



La declaración añadió que "el primer mandatario insistió en la necesidad de que se cumpla con un calendario electoral en Venezuela y pidió por la liberación de los presos políticos, entre los que se encuentra el ex alcalde López", encarcelado desde febrero de 2014.



A su vez, Tintori le solicitó a Macri que "revise la situación de 5.600 venezolanos que viven en la Argentina y que no han podido regularizar su residencia como consecuencia de irregularidades institucionales en su país".

Tintori llegó a su encuentro con Macri cerca de las 17 horas y a su término dialogó con los periodistas acreditados.



"El compromiso de Macri por Venezuela es muy grande. Hace dos años que está con nosotros en esta lucha. Venezuela es una dictadura y la forma de salir es con elecciones presidenciales este año. Macri comparte esta idea, nos dijo que se va a pronunciar y que está muy pendiente de cada uno de los venezolanos", aseguró.



Tintori destacó el breve encuentro con el mandatario argentino y lo calificó como "una reunión muy sensible y humana", en la que agradeció "al país por su solidaridad con Venezuela".



"Desde Argentina, con el liderazgo de Mauricio Macri, hay que impulsar el cambio en la región y en Venezuela. Así como ustedes lograron el cambio, nosotros también lo vamos a lograr", agregó la esposa del encarcelado líder del partido venezolano Voluntad Popular.



Acompañada por su suegra Antonieta Méndez, la esposa de López señaló que los "derechos humanos no tienen fronteras" y es "ahí donde los líderes mundiales se reúnen en la OEA para velar por los derechos humanos de países que son vulnerados como es el caso de Venezuela", y consideró que hasta el momento los "mediadores del diálogo fracasaron" al cuestionar que "el Vaticano se retiró" y que espera que vuelvan a mediar para que haya elecciones presidenciales este año.



Según sus palabras, con las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, que ayer decretó la inhabilitación de la Asamblea Legislativa, "se materializó y consolidó la dictadura" porque "eliminaron el poder público electo por el pueblo" pero que la "vamos a enfrentar en la calle con protestas, con la gente, para pedir que haya elecciones presidenciales. Tenemos esperanza, fuerza y fe, porque si Leopoldo ha resistido dentro de una cárcel militar los venezolanos todos tenemos que resistir y luchar por el cambio", señaló.



Al describir la realidad social de su país, Tintori dijo que es "dolorosa" porque "hay 75 por ciento de escasez de insumos médicos y un 93 por ciento de faltante en medicinas de alto costo. El 83 por ciento de los venezolanos viven en la pobreza extrema y han bajado 9 kilos por el hambre. Comen de la basura porque no consiguen comida y si consiguen, no les alcanza".



"Tampoco tenemos un sistema judicial que nos proteja, porque no hay estado de derecho. Todos los poderes públicos están militarizados y todos los poderes públicos los controla el brazo ejecutor de la dictadura, que es el Tribunal Supremo de Justicia, que ha violado toda ley y toda ley aprobada por el pueblo y la Asamblea Nacional. Es una dictadura que además controla los medios de comunicación, una dictadura que persigue".



La dirigente antichavista se reunió este mediodía en el Congreso de la Nación con legisladores de Cambiemos, en lo que fue su segunda visita al país desde el triunfo electoral de Mauricio Macri, cuando se hizo presente en el búnker de Cambiemos para participar de los festejos.



Desde la detención de su marido, se ha consolidado en su país como una abanderada de la oposición al gobierno de Nicolás Maduro y mantiene una activa participación en todo tipo de manifestaciones para pedir por la libertad del padre de sus dos hijos.



Su activismo la llevó a recorrer distintos países y a reunirse con líderes políticos de todo el mundo como el estadounidense John Kerry, el ex presidente de Perú, Alan García, el jefe del gobierno español, Mariano Rajoy, y Fernando Henrique Cardoso, ex mandatario brasileño, entre otros.



Estuvieron presentes en la reunión el secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación, Claudio Avruj, y el secretario de Asuntos Estratégicos de la Nación, Fulvio Pompeo.