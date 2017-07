Macri en el festival Global Citizen: "Nada es más importante para el futuro que la educación"

En el comienzo de su breve discurso, el Presidente argentino bromeó con la cantante colombiana, y aseguró que "que cuando mi equipo me dijo que iba a compartir el escenario con vos, dije 'esta es mi oportunidad para mostrar mis capacidades de canto y baile', pero no me esperaste. Lo vamos a hacer la próxima vez en Buenos Aires".

Luego del chiste, Macri se refirió a la educación, tema central del evento, y aseguró que "nada es más importante para el futuro que la educación. Esto involucra personas, países, y a la comunidad internacional. La globalización y los cambios tecnológicos están generando dudas en el futuro del empleo. Hoy tenemos que educar a nuestros hijos en trabajos que todavía no existen. Y nosotros tenemos que mejorar nuestras habilidades laborales durante nuestras vidas".

"Los sistemas educativos se tienen que expandir, innovarse, estar listos para cambiar, y tenemos que hacer todo esto juntos, con mucho diálogo. Solamente todos los países juntos van a lograr la paz, terminar con la pobreza y vencer al cambio climático", destacó Macri.

En el cierre del discurso, el mandatario dijo: "Quiero invitarlos a todos a la cumbre del G20 que se va a realizar el año que viene en Buenos Aires. Van a amar a nuestro país, es un lugar hermoso y maravilloso. Pero una cosa, con todo mi amor hacia los alemanes, la siguiente final del mundial va a ser de Argentina".

Este viernes, el presidente Mauricio Macri empezará su participación oficial en la Cumbre del G20 que se realizará en Hamburgo, Alemania. Antes, el mandatario participó del Global Citizen Festival, un evento organizado por una ONG que trabaja por el fin de la desigualdad y por el aumento de presupuestos para la educación.

Uno de los primeros que se dirigieron al público tras el show de Shakira y Coldplay fue el primer ministro canadiense Justin Trudeau, quien aseguró que "los temas que enfrentamos globalmente (cambio climático, pobreza y enfermedades) afectan desproporcionadamente a mujeres y niñas. Sus voces y saberes tienen que ser el centro de nuestros esfuerzos si pretendemos encontrar soluciones reales y duraderas".

En las afueras del estadio Barclaycard Arena, manifestantes que protestan contra los mandatarios que protagonizarán la Cumbre del G20 fueron reprimidos por la policía alemana.

Macri llegó hoy a la ciudad de Hamburgo, donde mañana participará en la cumbre del G20. El Presidente viajó acompañado por la primera dama Juliana Awada; el canciller Jorge Faurie; el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne; y el secretario de Asuntos Estratégicos, Fulvio Pompeo.

También forma parte de la comitiva el jefe de Gabinete, Marcos Peña, quien participó de las primeras jornadas económicas germano-argentinas celebradas en la ciudad alemana de Frankfurt. Peña fue a la Bolsa de esa ciudad, donde anunció que el lema para la presidencia del G20 que asumirá la Argentina el año próximo será "construir consenso para un desarrollo justo y sustentable". En el marco del traspaso de la presidencia del G-20 de Alemania a la Argentina, Peña afirmó que éste "es el desafío más grande que hemos tenido en política exterior".

Por último, Peña manifestó: "Vamos a destacar la importancia del libre comercio y de la Organización Mundial del Comercio", pero aclaró que "esto no implica que todos estemos de acuerdo en todo, todo el tiempo, sino que queremos trabajar en los desacuerdos".





Infobae