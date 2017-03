Los Carabineros no le harán multas a los argentinos por la falta de butacas para niños

Un día sí, un día no; un día sí, un día no. La novela en Chile de la butaca obligatoria para llevar en el auto a niños de hasta 9 años sigue abierta. La polémica sobre si la nueva norma que rige desde el viernes 17 de marzo se les exigirá o no a los viajeros argentinos tuvo un nuevo giro que volvió a dejar sin efecto lo dicho 24 horas antes.





El embajador argentino en Chile, José Octavio Bordón confirmó a UNO que Carabineros recibió la orden de no hacer multas ni exigir la butaca a los turistas extranjeros.





"Cancillería de Chile me informó verbalmente que Carabineros recibió la orden de que en los primeros días se realizará una tarea pedagógica y luego se informará a partir de qué fecha está vigente para los automovilistas extranjeros", indicó.





Luego agregó: "Estaremos alertas ante cualquier inconveniente".





La discusión sobre el alcance de la aplicación tuvo en los últimos días un inesperado vaivén mediático.

Carabineros le comunicó el miércoles a Gendarmería Nacional en alta montaña que exigiría la nueva butaca a los viajeros argentinos.





Esa misma noche, el cónsul de Chile en Mendoza desmintió la versión afirmando que no se iba a exigir y que habría una campaña educativa.





El jueves, desde Santiago, la autoridad de aplicación sepultó al cónsul Juan Pino Vázquez y sentenció con tono de obviedad que la butaca regía para todos, pasando además el monto de las multas en pesos argentinos.





La exaltación a la letra fría duró poco. Chile informó ayer por la tarde a la Embajada argentina que primero habrá una campaña de información.