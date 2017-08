Increíble: una australiana sobrevivió a tres ataques terroristas en tres meses

Julia Mónaco, una joven de 26 años natural de Melbourne, Australia, ha presenciado en menos de tres meses tres atentados terroristas. Fue testigo durante el día del ayer del atentado en La Rambla que ha dejado al menos 14 muertos y más de 126 heridos, pero anteriormente asistió a los ataques en London Bridge y en París.





Así lo han confirmado varios medios australianos, como 9news y3aw, que han podido hablar con Mónaco. "En una fracción de segundo, todo se convirtió en un pandemónium absoluto", asegura la joven.





El pasado 3 de junio, Mónaco estaba en el metro de Londres justo cuando tuvo lugar el atropello en London Bridge, que dejó 8 muertos y 48 heridos. Pocos días después, presenció cómo un hombre agredió a tres policías a las puertas de la catedral de Notre Dame, en París.





Ayer, Mónaco visitaba Barcelona con un grupo de amigas y estaba en la Plaza de Catalunya cuando tuvo lugar el atropello masivo que ha dejado a al menos 14 muertos y a 126 heridos de 34 nacionalidades. Las autoridades las obligaron a refugiarse en una tienda cercana y a tumbarse en el suelo, alejadas de las ventanas.





Pese a su mala suerte con sus viajes, ha asegurado que no dejará de viajar y que no se dejará vencer por el terror. "No tengo ganas de volver a casa. Siento que quiero quedarme a

quí y no dejar que ellos, sean quienes sean, ganen", comentaba en declaraciones al medio 3aw.

Mónaco no es la única persona de nacionalidad australiana que ha asistido a múltiples atentados. Según ha publicado el diario Daily Mail, Michael Christou ha asistido tanto al atropello de London Bridge como al de La Rambla.





(Fuente: El Mundo)