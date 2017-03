Grabó a su hermana drogada y convertida en una zombi por consumir la devastadora spice

Tuakeu Te es un joven neozelandés que quiere rescatar a su hermana Tat Nth del infierno en que vive: las adicciones. Desesperado, no sabe muy bien cómo hacerlo en Auckland, el lugar donde viven, y en el cual la epidemia de drogas se ha transformado en un drama nacional.





Entre las que más preocupan a las autoridades está la nueva y devastadora spice, la marihuana sintética que deja a sus consumidores como zombis y que hace estragos en Gran Bretaña y los Estados Unidos.





Desesperado, ayer, Tuakeu decidió hacer algo. Supo que su hermana Tat estaba drogándose en un sala de la vivienda junto a su novio, absolutamente fuera de control. Cuando enciende la cámara, el joven maorí sabe con lo que se encontrará: una escena dramática en la que sólo puede denunciar por Facebook lo que ve.





"Voy a publicar un video para alertar a todos los niños allí lo que las drogas les hace. Sé que mucha gente no estará de acuerdo con esto porque es mi hermana, pero no me importa, estoy harto de ver cómo nuestra juventud hace esta mierda y cansado de que nuestros jóvenes no hagan nada mejor... disculpen".





En la grabación puede escucharse varias veces a Tuakeu preguntarle a la joven adicta si estaba bien. No recibe ninguna respuesta. El novio, a su lado, sólo emite sonidos guturales mientras se retuerce en la silla. Los efectos son inmediatos y profundos. Ambos permanecieron en estado comatoso durante horas.





El video tuvo un millón y medio de reproducciones en pocas horas. La mayoría de los comentarios alentaban al joven a continuar con la lucha por su hermana y agradeciéndole porque muestra lo peor de las adicciones.





Más tarde, Tuakeu haría una actualización de su comentario al ver la cantidad de preguntas que le hacían respecto a qué droga habían utilizado. "Es básicamente sales de baño lo que es un estimulante sintético o podría ser spice, que es marihuana sintética. De todas formas, ambas son la misma cosa", señaló.





El profesor de la Universdiad de Massey, Chris Wilkins, especialista en drogadicciones, señaló que cuando se trafica spice el producto puede tener cualquier "ingrediente sintético canábico" algunos de los cuales son muy potentes y peligrosos como puede verse en el video. Las "sales de baño" pueden ser uno de los componentes, según indicó al diario New Zealand Herald, el director ejecutivo de la Fundación Drogas, Ross Bell.





Ayer, a última hora, Tuakeu publicó una antigua fotografía suya con su hermana, cuando eran aún niños. Allí escribió: "Cuando la vida era fácil y no había nada más que tu belleza y tu dulce inocencia en tus ojos".





spice-droga-nueva-zelanda-facebook-SF-1.jpg