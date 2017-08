Facebook e Instagram sufrieron una caída a nivel mundial

De acuerdo a las primeras informaciones que trascienden desde Twitter, la caída no estaría afectando a todos los usuarios de la red social, ni de forma constante, pero hay ciertos problemas técnicos que están provocando un funcionamiento intermitente en todas las plataformas.





No obstante, en los casos en que usuarios se han visto afectados, Facebook e Instagram directamente no cargan, no actualizan las novedades, o muestran problemas de conectividad con los servidores cuando introducimos la URL en el navegador web. Esto mismo también se ha manifestado con Facebook Messenger, el servicio de mensajería de la red social.





Hasta el momento, la compañía de Mark Zuckerberg no se ha pronunciado oficialmente acerca de esta súbita caída con varios de los servicios del ecosistema de Facebook.





(Fuente: Clarín)