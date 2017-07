Escuchá la llamada que hizo este pequeño héroe y que le salvó la vida a su madre

"Mi mamá se cayó al suelo", con esta frase Youssef comenzó la conversación con Emergencias al ver que su mamá se había caído al suelo y no respondía. Gracias a ese llamado, el pequeño de nueve años logró salvar la vida de su mamá y fue distinguido por la Comunidad de Madrid por haber permanecido con una gran lucidez en uno de los momentos más desesperantes que posiblemente viva en su vida.

Embed Esta fue la llamada que hizo Yousef, que ayudó a su madre y que le ha valido hoy un reconocimiento por parte del 112. #Talleres112 pic.twitter.com/FJsS37WJVN — 112 Comunidad Madrid (@112cmadrid) 21 de junio de 2017



"Dale golpecitos en la cara, a ver si está despierta", le indicó la operadora durante la conversación.





"No, no, no está despierta.Se golpeó contra el radiador", respondió el nene.





Colmado en nervios, el nene comenzó a gritar que a su mamá le salía sangre de la cabeza. "¡Sangre, sale sangre!", se lo escucha decir y luego logra facilitar la dirección correcta a la operadora.





El nene explicó durante la distinción que fue gracias a una excursión que hizo con el colegio a los bomberos que supo que si alguna vez le pasaba algo, tenía que comunicarse con el 112.