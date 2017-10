Escándalo en Alemania: revelan una red de prostitución forzada entre jóvenes refugiados

Una extensa red de prostitución de refugiados gestionada por los agentes de seguridad que custodian los hogares especiales en los que viven en Berlín fue develada el martes por la prensa alemana y provocó un escándalo en todo el país, uno de los que más inmigrantes ha recibido en toda Europa.

Los guardias incitaban a los refugiados, en particular a menores de edad, a aceptar dinero a cambio de mantener relaciones sexuales, según reveló la televisión pública alemana ZDF.

"Debemos tomar estas informaciones muy seriamente ya que abusar de la situación de sufrimiento en la que se encuentran numerosos refugiados es inaceptable", señaló este miércoles Steffen Seibert, portavoz de la canciller Angela Merkel, según consignó la agencia AFP.

"Sería moralmente muy reprensible obligar a alguien a prostituirse", agregó un día después de la difusión de la investigación realizada por Frontal 21, un programa político dentro de ZDF.

El canal obtuvo testimonios de inmigrantes y agentes de seguridad que trabajan en un hogar para refugiados en Wilmersdorf, en el suroeste de Berlín, que confirmaron las revelaciones.

"Nos llaman diciéndonos 'necesito a una mujer' o generalmente 'un hombre', en particular jóvenes.", explicó un agente ante una cámara con el rostro borroneado. "Deben tener cierta edad, deben ser hermosos. Mientras más jóvenes más caro", agregó.

Según sus declaraciones, esos guardias de seguridad, empleados de una empresa contratada por la ciudad de Berlín, cobran unos 20 euros intermediando entre el migrante y el cliente.

"Hay muchos que se prostituyen, necesitan dinero. Entre ellos hay menores, de unos 16 años, aunque no son muchos. No es agradable pero no tienen otra opción", confiesa otro agente.

La mayoría de los jóvenes afectados provienen de Pakistán, Irán y Afganistán, tres las principales nacionalidades entre los migrantes que llegan a Alemania, a los que se sumaron en los últimos años los sirios e iraquíes.

Un agente de seguridad se acercó y me preguntó: '¿Quieres ganar dinero? Por amor con una mujer recibes 30 euros, quizás 40'. ¿Que puedo hacer? Necesito ese dinero

Omar, un afgano de 20 años quien ha solicitado asilo en Alemania, corroboró el testimonio. Se prostituye desde hace meses.

"Un día, un agente de seguridad se acercó y me preguntó: '¿quieres hacer negocios? Ganar dinero'. Por supuesto, le respondí. Por amor con una mujer recibes 30 euros, quizás 40", explicó. "Me avergüenzo de lo que hago", agregó.

Pero la mayoría de sus clientes son finalmente hombres, generalmente de edad avanzada: "¿Qué puedo hacer? Necesito ese dinero, pero mi familia no debe saberlo".

"No tenemos cifras sobre la cantidad de migrantes que se prostituyen. Seguimos unos cincuenta en el Tiergarten pero la mayoría están escondidos, o utilizan internet", dijo a la AFP Diana Henniges, presidenta de la asociación de ayuda a los refugiados "Moabit Hilft".

"La falta de lugar, la promiscuidad, el dolor social, la dependencia a la droga o el dinero que deben enviar a sus familias que se quedaron en el país de origen. Las razones para prostituirse son múltiples. Tienen entre 12 y 40 años", explicó.

Luego de la revelación de ZDF, la policía y la fiscalía están investigando la situación como un caso de prostitución forzada.

Pero el problema de refugiados que recurren a la prostitución, frustrados por la dificultad de conseguir trabajo en un país cuya lengua no conocen y estancados en un limbo legal mientras esperan ser reconocidos como asilados, no es nuevo en Alemania.

El Tiergarten, un enorme parque en el corazón de la capital germana, se ha convertido en el centro de este fenómeno y ha llevado incluso a que el alcalde Stephan von Dassel anunciara programas para combatirlo, según destacó el periódico con sede en Berlín Die Welt.

En 2015 varios casos de maltrato de solicitantes de asilo en hogares de migrantes provocaron una ola de indignación en Alemania.

La ciudad de Berlín fue muy criticada en 2015 y 2016 por las condiciones deplorables en las que acogió a los migrantes llegados por cientos de miles y escapando de la guerra y la pobreza durante la crisis migratoria. Los refugios se construyeron donde se pudo, e incluso el icónico aeropuerto de Tempelholf, ya cerrado, se convirtió en una sede alojando a cientos.

Infobae