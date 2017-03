El Tribunal Supremo venezolano asumirá el mando del Parlamento

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela decidió asumir las competencias del Parlamento, controlado por los opositores, debido a la persistencia de la situación de "desacato", una condición que ese organismo impuso el año pasado a la Asamblea Nacional por el incumplimiento de varias sentencias, en una medida que fue celebrada por el oficialismo."Mientras persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional, esta Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por esta Sala o por el órgano que ella disponga, para velar por el Estado de Derecho", reza una sentencia del TSJ.Esta decisión surgió en respuesta a un recurso de interpretación en el que cuatro abogadas pidieron al Supremo analizar el alcance de un artículo constitucional y otro de la Ley Orgánica de Hidrocarburos.Estos apartados establecen que la constitución de empresas mixtas "requerirá la aprobación previa" de la AN, "a cuyo efecto el Ejecutivo deberá informarla de todas las circunstancias pertinentes a dicha constitución y condiciones, incluidas las ventajas especiales previstas a favor de la República".La Ley de Hidrocarburos indica que en esta materia el Parlamento podrá modificar las condiciones propuestas o establecer las que considere convenientes, y que cualquier cambio posterior también deberá ser sometido a la evaluación de la Cámara.Sin embargo, el Supremo resolvió que "no existe impedimento alguno" para que el Ejecutivo constituya empresas mixtas, e indicó que éste deberá informar a la Sala Constitucional "de todas las circunstancias pertinentes a dicha constitución y condiciones".Además, el TSJ subrayó que el Parlamento, "actuando de facto", no podrá modificar las condiciones propuestas ni pretender el establecimiento de otras condiciones en estas asociaciones, refirieron las agencias de noticias EFE y ANSA.Entre las consideraciones para decidir, el Supremo recordó que la AN, que se instaló en enero de 2016 con una inédita mayoría opositora, incorporó a tres de los cuatro diputados del estado Amazonas, cuya investidura ha sido impugnada y que por este caso todavía no hay una decisión.La Alta Corte ha dicho que, mientras se mantenga el desacato, todos los actos del Legislativo son nulos y carecen de validez.El diputado oficialista y ex presidente del Parlamento Diosdado Cabello, uno de los hombres más influyentes del gobierno del presidente Nicolás Maduro, celebró esta decisión del Supremo y sugirió a los opositores someterse a los dictámenes del máximo tribunal."Aquí nosotros no podemos estar con una Asamblea Nacional ausente porque ellos (opositores) quieran", dijo Cabello durante su programa semanal de televisión.

Télam