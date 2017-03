El papa Francisco criticó el "prejuicio" de "juzgar a los otros"

"¿Qué significa caminar en la luz? Significa sobretodo abandonar las luces falsas: la luz fría y fatua del prejuicio contra los otros, porque el prejuicio distorsiona la realidad y se carga de aversión contra todos los que juzgamos sin misericordia ni apelación", aseguró el Pontífice durante el tradicional Ángelus dominical desde la ventana del Palacio Apostólico del Vaticano."Esto es de todos los días: cuando se chusmea sobre los otros, se camina sobre las sombras, no sobre la luz", sentenció."Otra luz falsa, porque es seductora y ambigua, es la del interés personal: si valoramos a los hombres y las cosas en base al criterio de nuestra utilidad, de nuestro placer, de nuestro prestigio, no hacemos las verdaderas relaciones e esas situaciones", agregó Francisco, en su reencuentro con los fieles romanos tras la visita de un día que hizo el sábado a Milán donde convocó más de un millón de personas."A propósito de Milán quisiera agradecer al cardenal arzobispo y a todo el pueblo por la calurosa acogida, verdaderamente me sentí en casa. Y esto con todos: creyentes y no creyentes. Agradezco tanto queridos milaneses. Les diré una cosa: constaté que es cierto lo que se dice: en Milán se recibe con el corazón en la mano", agradeció luego.