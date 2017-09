El huracán Irma llega a las islas del Caribe y anticipan un fenómeno "potencialmente catastrófico"

El huracán Irma, que alcanzó la máxima categoría, tocó tierra este miércoles de madrugada en la isla de Barbuda, y sigue avanzando por el Caribe, donde podría desencadenar enormes tormentas y olas gigantes.

El ojo de este huracán de categoría 5, la máxima en la escala que mide estos fenómenos, pasó por Barbuda en torno a las 2 de la madrugada local, con vientos de hasta 295 km/h, indicó el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos, con sede en Miami.

Las autoridades de Antigua y Barbuda, los primeros territorios insulares a donde llegó el huracán, cortaron la energía eléctrica y, en un comunicado que concluye con la frase "Que Dios nos proteja", pidieron a la población mantenerse resguardada. A medida que el fenómeno se fortalecía mientras se acercaba a las Antillas, el Centro Nacional de Huracanes dijo que se trata de un fenómeno "potencialmente catastrófico". Embed Mira en vivo el recorrido del peligroso huracán Irma ➡️ https://t.co/zB6gjZnWeI pic.twitter.com/mvisBUHHjX — CNN en Español (@CNNEE) 5 de septiembre de 2017 Irma avanza por el Caribe en dirección noroeste hacia las Islas Vírgenes y Puerto Rico, y podría acarrear olas de hasta seis metros de altura en algunos puntos de la costa, agregó el NHC. Cuando pasó por el Atlántico, Irma tenía "una intensidad sin precedentes", dijo el servicio francés de meteorología, Météo France. El organismo advirtió que, con vientos que alcanzan los 295 km/h cerca del centro y ráfagas de viento de hasta 360 km/h, "constituye un fenómeno extremadamente peligroso".

Météo France advirtió puso en alerta a las islas francesas de San Martín y San Bartolomeo. En San Martín -dividida entre una zona perteneciente a Francia y otra asociada a los Países Bajos- y San Bartolomeo, una jurisdicción francesa, se esperan "grandes impactos", con "marejadas con olas por encima de los 12 metros".

Los habitantes de Florida acumulaban provisiones de agua y alimentos, pilas y gasolina. "No hay agua, no hay leche, casi no quedan conservas y ya no queda comida para gatos", lamentó Gladys Bosque, una jubilada de 81 años, en un supermercado de Miami Beach.

Leer más: Ahora el huracán Irma se abate sobre Florida y las islas del Caribe

Los turistas en Key West, una estación balnearia muy visitada del sur de Florida, recibieron el martes una orden de evacuación que debería ser rápidamente extendida a los habitantes.

Météo France prevé en Barbuda, Antigua, San Bartolomeo, San Martín y Anguila "vientos violentos y destructores y lluvias diluvianas". En San Bartolomeo y San Martín, las autoridades llamaron a los habitantes a "tomar de inmediato todas las medidas" de evacuación.

Cerca de 11.000 personas en ambas islas están "en una situación de máximo riesgo", indicó la representante del Estado francés en esos territorios, Anne Laubies, que anunció el paso a la alerta roja ciclónica, que decreta el confinamiento de la población.