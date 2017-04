Después de 10 años, la niñera que cuidó a Madeleine McCann rompió el silencio

La fatídica noche la tiene aún guardada en su memoria: "Un padre se me acercó y me dijo que estaba ocurriendo algo. Que alguien estaba buscando a su hijo. No pensé que pudiera ser Maddie", relató. Minutos después, pudo ver a Kate llorando desconsolada. Al acercarse, supo lo que había ocurrido. "Se la llevaron", eran las palabras que la madre de la niña le repetía mientras ésta intentaba tranquilizarla de alguna manera.