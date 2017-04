Conocé la historia del chico que persigue el uso de celular al volante

Un adolescente en Estados Unidos es el impulsor de un proyecto de ley para que el estado de Florida castigue más duramente a los conductores que escriben en su celular ("texting") y disminuyan los accidentes y las muertes que causan por manejar distraídos.



Las más recientes estadísticas oficiales señalan que en 2015 casi 3.500 personas murieron en accidentes de tráfico provocados por distracciones al volante en Estados Unidos.



Florida, donde Mark Merwitzer nació hace 17 años, es uno de los estados más permisivos del país con el "texting", algo que este joven estudiante de instituto, que aún no tiene permiso de conducir, está empeñado en cambiar.



Merwitzer sintió que tenía que hacer algo al respecto el día en que se fijó que "en casi todos los automóviles" a su alrededor había alguien escribiendo en su teléfono móvil, según contó a Efe.



"Florida solo castiga con multas si la Policía ve al conductor cometiendo otra infracción", dijo a Efe Merwitzer, quien, con el apoyo del senador estatal republicano René García, ha logrado impulsar un proyecto de ley que acaba de pasar con éxito su primer trámite en el Congreso de Florida, en Tallahasee (norte del estado).



Los miembros de la Comisión de Transporte del Senado estatal le dieron un apoyo unánime a la iniciativa de quien algunos medios han descrito como el "lobbista más joven" del estado, pero el proyecto aún debe recorrer un largo trecho para convertirse en ley.



En principio Merwitzer buscaba que se castigara solo a los conductores más jóvenes, quienes tienen menos experiencia al volante y, a la vez los que más usan el teléfono cuando manejan, pero finalmente el proyecto a discusión del Congreso abarca a todos los conductores.



Según la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras de Estados Unidos, 3.477 personas murieron y 391.000 resultaron heridas en 2015 en accidentes provocados por conductores que estaban distraídos.



Una de las causas más comunes de distracción son los teléfonos móviles, tanto si se usan para hablar como para escribir o leer.



El Consejo Nacional de Seguridad (NSC en inglés), que ha declarado abril como el mes de la Vigilancia sobre la Conducción Distraída, calcula que en 2016 murieron en accidentes de tráfico más de 40.000 personas en Estados Unidos, la cifra más alta desde hace 9 años, y que 4,6 millones resultaron heridas y tuvieron que recibir asistencia médica.



Se desconoce cuántos de esos accidentes fueron debidos a conducción distraída, pero una encuesta de la misma institución, publicada en febrero pasado, reveló que pese a que más de ocho de cada diez consultados se declara preocupado por la seguridad vial, el 47 % dice que se siente cómodo enviando mensajes escritos o de voz mientras está al volante.



"La tecnología nos permite hacer llamadas de teléfono, dictar textos o mensajes de correo o actualizar las cuentas en redes sociales mientras manejamos, acciones todas ellas que incrementan el riesgo de un accidente", señala el NSC, cuyo lema en esta cuestión es "Just Drive" (Solo conduce).



Una de las medidas que NSC propugna para reducir la cifra de muertos y heridos en las carreteras y calles de EE.UU. es extender las leyes que prohíben todos los usos del celular, incluido el llamado "manos libres", a todos los conductores, no solo los más jóvenes, y elevar la categoría del delito en todos los estados.



Según datos del Safe Driving Report de la compañía aseguradora EverQuote, Florida es el segundo peor estado del país en cuanto a uso del teléfono al volante, situado en la posición número 49 y tan solo por delante de Luisiana.



Este estudio, que analiza datos de los últimos 12 meses, indicó que en el total de Estados Unidos, los conductores usan el celular en el 38 % de los viajes en automóvil.



Merwitzer, residente en Palmetto Bay (Florida) y decidido a estudiar Economía cuando vaya a la universidad, no puede entender cómo ante tantas pruebas de que es peligroso "textear" y conducir a la vez, las autoridades de Florida todavía no hayan penalizado con dureza el "texting".



A su juicio es por el espíritu "libertario" de los floridanos.



Durante el proceso para impulsar el proyecto de ley presentado al Congreso estatal en diciembre, el adolescente ha encontrado diferentes asociaciones que luchan por lo mismo que él, "muchas de ellas encabezadas por familiares de víctimas del 'texting' mientras se conduce".



En su caso, ningún ser querido ni conocido ha fallecido en estas circunstancias. Si se ha embarcado en esta lucha, dice, ha sido por el "bien de la comunidad".



La mayor asociación de automovilistas de Estados Unidos, la llamada AAA, que también plantea batalla al "texting", incorporó recientemente una herramienta de su aplicación que detecta el movimiento del celular al volante y avisa para que el conductor deje de usarlo.