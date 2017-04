Compró todas las piezas y armó su propio iPhone

Scotty Allen lo tenía claro al vivir en Shenzhen, la cuna de la tecnología de China: ¿será posible fabricar su propio iPhone a base de piezas compradas en pequeñas tiendas? La respuesta es sí.

Allen viajó por la ciudad china de Shenzhen durante meses para recoger todas las partes que necesitaba para armar su propio iPhone.

Armado con una cámara en la mano, este estadounidense muy entusiasmado, grabó su aventura, detallando todos los obstáculos que atravesó mientras preparaba un DIY (hazlo tu mismo, por "do it yourself" en inglés) del iPhone 6S.

Lo que parece una locura es perfectamente posible, así lo cuenta Scotty Allen en un documental de 25 minutos que publicó en la web.

Asimismo, los detalles de toda su travesía están online y pueden ser consultados por cualquiera que quiera emprender el mismo camino, sobre todo teniendo en cuenta el precio que tendría iPhone en Argentina...