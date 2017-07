Científicos confirmaron que el "Santo Sudario" tiene sangre de un "torturado" y no es pintura

En tanto, la imagen se vuelve clara en una foto negativa, recordó la agencia ACI prensa en un informe difundido por el sitio Caminos Religiosos.



El nuevo estudio fue publicado el 30 de junio por la revista científica PlosOne bajo el nombre "New Biological Evidence from Atomic Resolution Studies on the Turin Shroud" (Nueva evidencia biológica de los estudios de resolución atómica en la Sábana de Turín) y se basó en pruebas experimentales de estudios de resolución atómica y análisis médicos recientes sobre pacientes que sufrieron múltiples actos de trauma y tortura.