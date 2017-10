Burlando, el abogado argentino que fue testigo de la masacre, contó su experiencia

El abogado Fernando Burlando y Barby Franco estaban en otro espectáculo en el hotel Mandalay, en Las Vegas, cuando se desató el tiroteo que dejó al menos 50 muertos y 200 heridos. Hasta el momento, la pareja sigue en el lugar en medio de un fuerte operativo policial.

"Vinimos a ver una obra al teatro del hotel Mandalay. A los 30 minutos que empezó se cortó todo y yo el decía a Barby 'acá pasó algo'. Después hubo un pedido de la policía para que nos tiremos al piso, yo me puse arriba de Barby. No nos decían que pasaba", relató hoy Burlando a La Red.

El abogado penalista contó los momentos de incertidumbre que vivió junto a su pareja, que debieron permanecer cerca de 40 minutos "con el cuerpo en el piso a oscuras sin poder levantar la cabeza" y que "se enteró lo que pasaba por colegas argentinos".





"La policía acá no informaba nada. Yo buscaba información en las redes y la prensa de acá y tampoco. Me enteré por los colegas argentinos", apuntó, y advirtió que "la prevención aca no funciona".

Por último, Burlando señaló que los jefes del operativo les informaron que serían transportados en camiones al aeropuerto pero que desconoce cómo seguirá la situación. "No sabemos qué vamos a hacer. Acá no se sabe nada", manifestó.

Por su parte, Barby Franco subió fotos a su cuenta de Twitter, desde donde narró los momentos de pánico que vivieron en las últimas horas. "Estamos en el hotel mandalay. No sabemos nada. Si es atentado o algo similar estamos cuerpo a tierra, yo en el piso y Fernando arriba mío", escribió. Y agregó: "Me estoy muriendo de miedo!! Dios nos cuide!".