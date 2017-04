Avance Científico: En diez años existirán úteros artificiales

Este año se cumplen 40 años de la primera fecundación 'in vitro' en el mundo, una técnica que ha dado pasos de gigante y ha permitido el nacimiento de más de cinco millones de niños. Cuatro décadas después, uno de los focos de la investigación está en la posibilidad de crear úteros artificiales.



Así lo señala el investigador y ginecólogo Jan Tesarik, quien en una entrevista con Efe asegura que "en diez años tendremos la posibilidad de crear y hacer crecer un embrión fuera del cuerpo de la mujer, en una especie de incubadora o de útero artificial".



"Aún no hay nada claro", pero hay varios grupos de investigación trabajando en ello y parte de la tecnología ya existe.



La ciencia ha logrado 'criar' embriones humanos durante 12-13 días en el laboratorio, fuera del útero, (a los 14 días los científicos de la Universidad Rockefeller de Nueva York tuvieron que parar el experimento para cumplir con la "regla de los 14 días").



Este trabajo se publicó en la revista Nature en 2016 y hasta ese momento el récord estaba en nueve días (rara vez se sostienen más de siete días, que es cuando normalmente se implantan en el útero).



Además de la norma internacional que impide investigar con embriones humanos de más de 14 días, la clave para proseguir con el desarrollo de estos estaría en conocer exactamente los nutrientes y hormonas necesarias para su crecimiento y una 'receta' para que llegaran al embrión, que necesitaría para ello una estructura 3D.



Tesarik explica que primero se haría en el laboratorio una fecundación 'in vitro' para conseguir los embriones y después habría que construir esa estructura tridimensional para que crezcan: "Habría que encontrar una fórmula para dar a los embriones los nutrientes y las señales hormonales necesarias para su desarrollo".



Un feto puede sobrevivir fuera de la madre a partir de la semana 22, así que "lo más difícil son las etapas iniciales y primeras semanas". Para Tesarik, la ectogénesis completa (desarrollo extrauterino) será posible si se consigue el desarrollo del embrión hasta el tercer o cuarto mes con el citado sistema tridimensional.



Después, añade, sería mejorar las incubadoras actuales: "Combinando una y otra cosa lo veo posible", afirma este ginecólogo.



Este investigador, de origen checo y director de la clínica Margen en la ciudad española de Granada, ve también en la creación de gametos artificiales (óvulos y espermatozoides) otro de los focos de la actual investigación.



Él y su equipo están trabajando en este sentido, a partir de células madre y han conseguido crear embriones con óvulos reconstruidos, pero no se han transferido (están congelados).



En cuanto a la técnica conocida como "hijos de tres padres" (embriones con espermatozoide, núcleo del óvulo de la madre y el ADN mitocondrial de una donante), Tesarik señala que ésta tiene un "grandísimo potencial" para mujeres portadoras de enfermedades mitocondriales, y también para parejas con repetidos fracasos de reproducción asistida.



Sobre si debe haber límite de edad para aplicar técnicas de reproducción asistida, apunta que, si bien los médicos no están para juzgar las motivaciones de cada persona, son ellos quienes deberían establecerlo, más que una autoridad. No obstante, admite que es "bastante irracional y una exageración hacer niños a los 60".



Fuente: EFE