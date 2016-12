Mundial de hockey: la Sub 21 del sanjuanino Bugallo buscará su pase a la semi en India

La Selección Sub 21 masculina de hockey sobre césped jugará este jueves en India por los cuartos de final del Mundial de la categoría. El seleccionado que tiene al sanjuanino Agustín Bugallo en el plantel jugará desde las 2.45 ante Bélgica.

Argentina sufrió para meterse en los cuartos de final del torneo. Igualó 1 a 1 con Austria en el estreno, luego cayó 2 a 1 sobre la hora ante Australia y goleó 5 a 1 a Corea del Sur para sacar el pase a la segunda ronda de la competencia.

El barrealino Agustín Bugallo, jugador de Mitre de Buenos Aires, es titular en el equipo que comandan Mariano Ronconi y Javier Braña.

Los otros cruces de cuartos de final del Mundial que se disputa en India los protagonizarán: Alemania vs. Inglaterra, Australia vs. Holanda e India vs. España.