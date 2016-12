Muchos comercios dejaron de usar el posnet por los costos de las comisiones bancarias

En San Juan, desde hace unos meses, muchos locales dejaron de usar el posnet tanto para tarjetas de crédito como de débito. Es que según los comerciantes las comisiones que los bancos están cobrando para que se utilice el servicio son importantes, por lo tanto no es rentable.

Varios consumidores se quejaron de esta determinación, pero a pesar de ello desde Defensa del Consumidor, Elías Álvarez explicó que todos los comercios tienen la potestad de recibir o no tarjetas. "Hace varios meses que viene el reclamo, pero ellos son quienes deciden si brindan o no el servicio, circunstancialmente o permanente", manifestó.

Esto se contrapone con una reglamentación de AFIP que obliga desde el año 2001 que todos los comercios acepten como forma obligatoria los pagos con tarjeta de débito, tampoco pueden hacer descuentos o vender a un precio más bajo por pago en efectivo.

Sobre esa base, los comercios que no dispongan de los postnet correspondientes serán intimados y multados, con la posibilidad de ser clausurados si no cumplen con la intimación. La medida incluye a las estaciones de servicio. A pesar de esta exigencia que ya cuenta con un par de años hay muchos locales que la ignoran y aún no poseen este tipo de derechos.