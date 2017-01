Mirá en vivo: sin Lionel Messi, la FIFA entrega el premio "The Best"

El portugués Cristiano Ronaldo se perfila por encima de Lionel Messi y el francés Antoine Griezmann como un claro favorito para quedarse con el premio "The Best", instituido por la FIFA y cuya ceremonia tendrá lugar este lunes, en Zurich, desde las 14.30 de Argentina.

El astro argentino Lionel Messi no asistirá a la gala de los premios The Best, que entregará la FIFA en la ciudad de Zúrich, confirmó su club, Barcelona de España.

El motivo de la ausencia será "priorizar la preparación del partido del miércoles contra el Athletic Club (por la Copa del Rey)", justificó la entidad catalana mediante un comunicado.

