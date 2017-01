Mirá la increíble expulsión de un futbolista portugués

La expulsión del futbolista de Porto Danilo Pereira pudo haberse convertido en la más absurda de la historia luego de que el árbitro Luis Godinho lo expulsara tras derribarlo él mismo mientras corría hacia atrás.





El equipo de los "dragones" perdió por 1-0 ante Moreirense y quedó eliminado en la fase de grupos del torneo por la Copa de la Liga portuguesa en un partido que quedará para el recuerdo.





Danilo Pereira ya había recibido una tarjeta, por lo que tuvo que abandonar el terreno de juego. De nada sirvieron las protestas de sus compañeros, alegando que el choque entre ambos había sido accidental, que Danilo le dio un empujón a modo de reflejo automático para no ser arrollado.





El propio lateral colgó un video de la secuencia en su cuenta de Instagram, donde asegura que "he visto la acción más de cien veces y no consigo entender el criterio seguido por este señor para tomar la decisión (de expulsarlo). He asistido a muchos episodios ridículos en el fútbol, pero éste ha sido sin duda uno de los más vergonzosos".

Vi e revi o lance mais de cem vezes e sinceramente não consigo entender o critério deste senhor para tomar tal decisão. Já assisti a muitos episódios caricatos no futebol mas este foi sem dúvida dos mais vergonhosos!