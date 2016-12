Mirá la brutal agresión de un jugador a un joven árbitro de 18 años

Mientras celebraban el segundo gol, el dorsal número 14 del equipo local corrió hacia el juez y le dió un puñetazo en la cara y otro cuando cayó al suelo.

Los presidentes de ambos clubes condenaron severamente el brutal ataque y Tomas Herraiz, dirigente del Miralbueno, decidió darle de baja al agresor dentro del equipo. "No me dijo nada, sólo vino y me pegó un puñetazo en la cara", sentenció el árbitro de 18 años.

piña.jpg