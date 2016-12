Mirá la bola de fuego que cruzó Andalucía a 72.000 kilómetros por hora

Una impresionante bola de fuego cruzó el sur de España en torno a las 10 y media de la noche de este domingo a unos 72.000 kilómetros por hora. Las imágenes del bólido, a las que pertenece este vídeo, fueron registradas desde el Observatorio de Calar Alto, en Almería. También se avistó desde las sedes de La Hita (Toledo), Sierra Nevada (Granada), La Sagra (Granada) y Sevilla. El astrofísico de la Universidad de Huelva, José María Madiedo, explica que la roca "procede de un asteroide" y que su trayectoria se localizó concretamente en las provincias de Granada y de Jaén.

Numerosos testigos afirmaron haber oído una explosión asociada a la bola de fuego y un temblor similar a un leve terremoto. Tanto estos testimonios como un primer análisis del fenómeno indican que "es probable que una parte de la roca haya sobrevivido a su brusco paso por la atmósfera, cayendo al suelo en forma de meteorito". A Jorge Ruiz, vecino de Pinos Puente (Granada) y de 24 años, el estruendo le sorprendió en el salón de su casa: "Fue muy corto, pero se pudo sentir perfectamente. Me asomé a la calle, pero no logré ver nada extraño. Pensé que había sido un terremoto hasta que me metí en Twitter y la gente comenzó a comentar lo del meteorito".

Fuente: El País