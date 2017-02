Mirá el llamativo cambio de look del piloto

El piloto Andrea Iannone se prepara para una nueva temporada de MotoGP y los medios italianos enfocaron más su atención por su relación sentimental con la argentina Belén Rodríguez que por sus buenas actuaciones en Malasia.

Iannone se disgustó con la prensa del corazón ya que informaron sobre su cambio de imagen y según los medios fue un pedido explícito de la modelo.

"¿Crees que soy tonto? Sólo porque estoy con Belén todos dicen tonterías. ¿Con 27 años necesito tantas operaciones? Si mi rostro está un poco diferente es porque me hago más viejo y cambio. Y si mi cara está un poco extraña es porque todavía tengo los puntos internos", explicó Andrea.

Su defensa de los rumores fue la siguiente: "Sí, me he operado la nariz. Cuando en 2007 me caí en Malasia, además de lastimarme cuatro vértebras, también me rompí la nariz, desviándome el tabique. En 2012, el doctor Costa me aconsejó que me operara. Me costaba respirar. Y lo hice con el profesor Gottarelli en Bolonia. Después, el año pasado, jugando al fútbol, me dieron un balonazo y la nariz se me hinchó. Cuando me hicieron un TAC facial para arreglarme los dientes, el dentista me dijo que había algo extraño en los cartílagos. Y he vuelto a operarme", explicó.

Si le pidió o no que se cambie el look poco importa, me parece que más de uno haría lo que la bella morocha pida. ¿O no?

Fotos: @belenrodriguezreal