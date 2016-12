Mataron a Ginóbili: "Jugaba como basura"

Stephen Jackson fue una de los protagonistas del título de San Antonio Spurs en la temporada 2002/03, pero tras su salida en 2013 las cosas parecen no haber acabado de la mejor manera entre él, Gregg Popovich y Manu Ginóbili.

En declaraciones a una radio de Estados Unidos, que recogió el portal Básquet Plus, el alero criticó con dureza al actual entrenador de los Spurs al tratarlo de irrespetuoso por sacarlo del equipo antes del inicio de los playoffs en 2013. Pero también la "ligó" Ginóbili, a quien trató de jugar "como basura" en un bajo nivel.

"De San Antonio me fui, cuando me pidieron que diga que otros jugadores eran mejores que yo, para así ayudar a su confianza y que puedan jugar mejor. Fue la cosa más irrespetuosa que haya escuchado de un entrenador en toda mi carrera. Pero al mismo tiempo, Pop fue el técnico más inteligente que conocí", dijo Jackson.

El veterano jugador continuó con sus declaraciones: "Popovich dijo que tenía que admitir que dos jugadores eran mejores que yo, Danny Green y Manu Ginóbili, para poder pensar en los playoffs. Y yo no lo iba a hacer. Ahí es cuando me cortaron. Pop me pidió que lo haga y me negué. Me fui de la reunión. Es simple. Danny Green y Manu Ginóbili estaban jugando por adelante mio. Y Ginóbili estaba jugando como basura en ese tiempo, perdiendo la pelota constantemente. Sentía que Popovich debía ponerme a mi".

No es la primera vez que Jackson critica a compañeros. Meses atrás sostuvo que Tony Parker es un jugador egoísta y que San Antonio perdió el título en 2012 por culpa del francés.