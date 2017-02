Masacre de Hurlingham: Mirá el video del momento justo de la detención del presunto criminal

La Policía Caminera de Córdoba venía esperando al colectivo que había partido desde Retiro, en la ciudad de Buenos Aires, hacia Córdoba, ya que tenía el dato de la presencia de "El Chino" en la unidad. Por eso, esperó el paso del vehículo y lo detuvo, para luego realizar el control y dar con el sospechoso, que se había escondido en el baño y había intentado deshacerse de su DNI.

Fuentes policiales confirmaron a La Voz que el detenido fue trasladado a la comisaría de Río Segundo.







En un principio se especuló con que iba a ser trasladado directamente hacia la provincia de Buenos Aires esta misma noche, pero al parecer primero será enviado a la ciudad de Córdoba.

El colectivo fue requisado por completo en la comisaría de Río Segundo para intentar dar con el arma, pero no fue hallada.





Como un pasajero más

Una mujer que viajaba en el colectivo contó que cuando la Policía paró la unidad y la sometió a control, sobre la autopista, ese pasajero se introdujo en el baño de la unidad. "Yo le avisé a la Policía que había alguien en el baño que me parecía muy nervioso", indicó.

El jefe policial Delgado dijo que el sospechoso "no se resistió", agregó Delgado. "Estaba solo. Desconocemos si algún otro pasajero lo acompañaba".

El domingo por la noche, Loscalzo habría asesinado a cinco personas y además, dejó heridas a varias más, y hasta le hizo perder el bebé a una de las víctimas que estaba embarazada.

Venía durmiendo en el asiento 13

El chofer del colectivo señaló a La Voz que ese pasajero subió en Buenos Aires y que ocupó el asiento 13. Dijo que le llamó la atención que no llevara ningún bolso, ni siquiera pequeño, para un viaje hasta Córdoba. "Venía con lo puesto", marcó. También apuntó que aunque no lo reconoció, observó que actuaba con nerviosismo tanto al subir al bus en Buenos Aires como en cada parada.

Andrea fue la pasajera que se sentó a su lado en parte del viaje, desde Leones hasta su detención. "Siempre vino como durmiendo y se tapaba con una campera de cuero, se la tiraba encima, y se bajaba al baño en cada parada. Cuando el colectivo paró por el control policial, me pidió que lo deje pasar al baño y salió muy apurado. Yo viajé desde Leones hasta acá. Cuando me subí, él estaba ahí. No habló por teléfono con nadie. Tampoco me lo imaginé como sospechoso ni nada", contó a La Voz.

Por Twitter

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, anunció el arresto por su perfil de Twitter.

Embed Junto a la Policía de Córdoba, con la colaboración de @PFAOficial y Prov. de Bs. As. detuvimos a Diego Loscalzo, el asesino de #Hurlingham. pic.twitter.com/Lkma3fs6jT — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) 6 de febrero de 2017

