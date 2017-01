Más sensual que nunca: Flor Peña apareció en las playas con un tatoo en la cola

La actriz Florencia Peña fue pescada in fraganti con su nuevo y provocador tatuaje en la cola mientras disfrutaba de unos días de relax en las playas marplatenses junto a su novio Ramiro Ponce de León.

Pese a que la "Pechocha" eligió esa zona de la costa para pasar desapercibida, los paparazzi lograron encontrarla y la fotografiaron junto al abogado salteño y el tribal que lleva en uno de sus glúteos, aunque admitió que "todavía no está terminado".

flor.jpg El tribal de Flor Peña.

"Confieso que me hubiera gustado que no me enganchen todavía, porque no está terminado. Estoy con tan poco tiempo por las grabaciones de 'Quiero vivir a tu lado' que no puedo ni hacerme las uñas. Pero ya falta menos para lucirlo completo, con otra cosa en el otro cachete", señaló la actriz.

tattoo.jpg La actriz disfrutó de unos días de relax junto a su novio en Mar del Plata.

En tanto, confesó que llevaba mucho tiempo con ganas de hacerse un tatuaje en esa zona y que ya hace dos meses que arrancó con las sesiones. "Está llevando un laburo enorme. Son muchas sesiones, muy dolorosas, de varias horas, pero el resultado es brillante", explicó Peña a la revista Gente, que además publicó las fotos.

Embed Y ahora ? Que hacemo con lo limone ? pic.twitter.com/HicQuEc1zD — Florencia Peña (@Flor_de_P) 24 de enero de 2017

Con el humor que la caracteriza, Flor Peña se refirió a la presunta intención de taparse su cola: "Mi cola no hay como ocultarla, Me estoy poniendo grande y en algún momento se empieza a cascotear. Este tattoo me realza un poco la cola".

En tanto, publicó en Twitter una foto en corpiño para jugar con el cierre de las importaciones de limón que decretó el presidente electo Donald Trump, que disparó el precio en el mercado local. "¿Y ahora? ¿Qué hacemo' con lo limone?", ironizó.