"Marquinha" es esa peligrosa moda para broncearse que se acerca a la Argentina

Erika es la impulsora de esta moda que se propagó entre las mujeres brasileñas. En una entrevista con la agencia EFE, Romero dice que la ansiada "marquinha" con cinta adhesiva simula a la perfección el bikini más diminuto y que "encanta a los hombres".



¿No representa ningún riesgo?



El presidente del XXI Congreso Ibero-latinoamericano de Dermatología y médico dermatólogo Fernando Gatti afirma que el carcinoma, que es el cáncer de piel más frecuente, es "sol-dependiente". Gatti recomienda usar un protector a partir de 30 FPS y no exponer deliberadamente la piel a quemaduras, especialmente a mitad del día.

Sin embargo, para Romero, que no menciona poseer estudios médicos, la prolongada exposición de sus clientas a los rayos ultravioleta no representa ningún riesgo porque "siempre usan protección solar", cuyo nivel de protección es 15 FPS y que se aplican solo una vez bajo el sol "más fuerte de todo Río de Janeiro".Erika cobra alrededor de 20 dólares por cada una de estas sesiones, gracias a las cuales el verano pasado logró facturar 24.000 dólares y prevé 30.000 dólares para esta temporada. Este preocupante aumento en la demanda del servicio se ve reflejado en su página de Facebook , cuyo número de seguidores se ha duplicado en menos de dos meses, contando ya con casi 60.000 "me gusta".