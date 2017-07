Marley se ríe de las críticas por su vestimenta en los Martín Fierro

Marley no pasó inadvertido en la ceremonia de los Martín Fierro 2017. El conductor fue centro de todas las miradas al vestirse de color dorado como el galardón.

No gane pero me lo lleve puesto! pic.twitter.com/8flpC0lLY4

Las redes sociales estallaron al instante con memes sobre la vestimenta que eligió el conductor para la gala.

MARLEY ARGENTINA VS THE GOLDMEMBER NETHERLANDS @usavsarg pic.twitter.com/4wiexPqbic

PrimiciasYa.com se comunicó con Marley ante tal repercusión y se refirió a los memes que inundaron Twitter.

"No pasa nada, me divierte. El traje es de Dolce & Gabbana. Es el mismo que usó Messi en rojo, yo lo tengo en azul y en color oro", explicó el animador.





"Sabía que iba a repercutir porque acá suelen todos vestirse de traje negro. Y soy el primero en hacer las bromas. Como APTRA no me premia, me visto de Martín Fierro ja ja", expresó con humor.