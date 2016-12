María del Cerro quiso renunciar a la semifinal del Bailando

Un momento difícil: María del Cerro salió a la pista en una noche muy complicada. La modelo era muy amiga de Santiago Vázquez, que murió hoy, y no pudo disimular sus sentimientos al enfrentar a Marcelo Tinelli.





Mery ya salió entre lágrimas y Tinelli le preguntó por su día difícil. "Fue terrible. Estábamos ensayando y me llamaron para avisarme. A Santi lo queríamos muchísimo. Todavía no caigo", reconoció la modelo.





"Le escribí a Fede y le dije que no sabía cómo hacer y pensé terminar acá y no seguir. Pensaba que por respeto no tenía que seguir y por el otro estamos muy comprometidos con el sueño y queremos llegar hasta el final", compartió Del Cerro.





María contó que Santiago "era lo más, era uns er de luz increíble. Tenía una energía tremenda. No me entraba en la cabeza. Nunnca me pasó tener que enfrentar una cosa tan fuerte. Estamos muy comprometidos y queremos dar todo. Es algo que no puedo entender."





"Estamos fuertes para seguir luchando por el sueño. Todo lo que pasó este año es un regalo que no me lo voy a olvidar nunca", cerró la modelo que tuvo palabras muy tiernas para el sueño y para el gran momento que vivió en la temporada al bailar con su hermano.

Fuente: eltrecetv