Marcos Rojo hizo un gol pero no le alcanzó al Manchester para ganar

El defensor argentino Marcos Rojo anotó este sábado el gol de su equipo, el Manchester United, que igualó con el AFC Bournemouth 1-1 como local, en un encuentro correspondiente a la 27ma. fecha de la Premier League.El tanto del ex Estudiantes de La Plata, citado ayer al seleccionado argentino para la doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas (23/3 vs. Chile y 28/3 vs. Bolivia), fue a los 23 minutos del primer tiempo; la igualdad la estableció Joshua King, a los 40m. de la misma etapa, de tiro penal.Además, el delantero sueco Zlatan Ibrahimovic falló un tiro penal, a los 26m. del segundo tiempo.Además, el arquero argentino Sergio Romero, también llamado por el seleccionador Edgardo Bauza, estuvo en el banco de suplentes y no ingresó.La jornada se completará este sábado con los siguientes juegos: Leicester-Hull City; West Bromwich (Claudio Yacob)-Crystal Palace (Julián Speroni); Watford-Southampton; Swansea (Federico Fernández)-Burnley; Liverpool-Arsenal y Stoke City-Middlesbrough.Domingo: Tottenham-Everton (Ramiro Funes Mori); Sunderland-Manchester City (Sergio Agüero, Wilfredo Caballero, Pablo Zabaleta y Nicolás Otamendi).Lunes: West Ham (Manuel Lanzini)-Chelsea.PosicionesChelsea 63 puntos; Tottenham 53; Manchester City* 52; Arsenal* 50; Liverpool y Manchester United* 49; Everton 44; West Bromwich 40; West Ham 33; Stoke City 32; Burnley y Watford 31; Southampton* 30; Bournemouth 27; Leicester y Swansea 24; Middlesbrough y Crystal Palace 22; Hull City 21; y Sunderland 19. * Deben un partido.